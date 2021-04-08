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Наталья Кочанова: на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно»

08 апреля 2021 14:14
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Новости Беларуси. Ткани премиум-класса, собственная линейка одежды и новые рынки сбыта нашего текстиля. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов провели совещание по перспективам развития Минского камвольного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно»-1

Пристальное внимание текстильному флагману уделяется потому, что успех предприятия напрямую зависит от выполнения сразу нескольких важных поручений главы государства. На встрече обсудили проблемные аспекты в работе комбината. Затронули вопросы реализации готовой продукции и выполнения бизнес-плана.

Наталья Кочанова: на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно»-4

В какие страны «Камволь» поставляет ткань?

Еще один перспективный проект – организация на площадях «Камволь» производства суконных тканей. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что с реализацией этой идеи затягивать нельзя.

Наталья Кочанова: на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно»-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Александр Григорьевич поддержал это предложение, что на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно». Это те отрасли, которые исконно были нашими. И сегодня, в принципе, выпускаются ткани достаточно неплохого качества. Но перспективы надо видеть. Кроме того, мы должны, не затягивая, решать эти вопросы. Это то, что мы умеем делать, где у нас есть, как говорят сейчас, компетенции, есть люди, которые знают, как выпускать хорошие ткани и как их реализовывать на рынок.

И было еще одно поручение Президента – не просто выпустить ткани, но и сделать так, чтобы из этих тканей выпускалась продукция готовая: костюмы, платья, школьная форма.

Наталья Кочанова: на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно»-10

Наталья Кочанова отметила: необходимо больше рекламировать свою продукцию и находить нового потребителя. Важно не просто произвести качественный продукт, но и достойно заявить о себе.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Кочанова # Василий Герасимов # Фотофакт

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