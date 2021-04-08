Наталья Кочанова: на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Александр Григорьевич поддержал это предложение, что на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно». Это те отрасли, которые исконно были нашими. И сегодня, в принципе, выпускаются ткани достаточно неплохого качества. Но перспективы надо видеть. Кроме того, мы должны, не затягивая, решать эти вопросы. Это то, что мы умеем делать, где у нас есть, как говорят сейчас, компетенции, есть люди, которые знают, как выпускать хорошие ткани и как их реализовывать на рынок.

И было еще одно поручение Президента – не просто выпустить ткани, но и сделать так, чтобы из этих тканей выпускалась продукция готовая: костюмы, платья, школьная форма.