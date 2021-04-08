В какие страны «Камволь» поставляет ткань?

Новости Беларуси. Ткани премиум-класса, собственная линейка одежды и новые рынки сбыта нашего текстиля. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов провели совещание по перспективам развития Минского камвольного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом на первом месте остаются интересы людей – зарплата и условия труда. В целом же перспективы у «Камволя» хорошие. В 2020 году комбинат реализовал продукцию на 31 миллион рублей. А география поставок, несмотря на пандемию, охватила более 15 стран.

Юлия Гринчик, заместитель генерального директора ОАО «Камволь»:

Основные – наши традиционные рынки, такие как Российская Федерация, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Казахстан. Эти все направления активно развиваются. Наталья Кочанова: на незадействованной площади «Камволя» должно разместиться производство «Сукно» Основной прирост допущен, конечно, на рынке Российской Федерации. Мы обеспечили 125 % темпа роста в натуральном выражении, и эту тенденцию мы поддерживаем и в 2021 году. Есть интерес со стороны рынка Индии, Саудовской Аравии, Пакистана, Арабских Эмиратов.