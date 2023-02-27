БМЗ модернизирует производство крупногабаритных шин для карьерной и сельскохозяйственной техники

Дооснащение цехов скажется не только на экономических показателях белорусского производителя, но и на деятельности многих шинных заводов, пользующихся продукцией БМЗ. Это даст больше возможностей для белорусских и российских компаний, выпускающих крупногабаритные шины для карьерной техники, сельскохозяйственных машин. В руководстве БМЗ считают эти направления достаточно перспективными и планируют активно работать над тем, чтобы развивать производство металлических кордов и многорядных тросов.

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