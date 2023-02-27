Белорусская промышленная делегация собирается посетить Индию в марте

Белорусская промышленная делегация в марте посетит Индию для расширения бизнес-контактов. Такая договоренность была достигнута в ходе онлайн-встречи директора Национального центра маркетинга с руководством Индийской торговой палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия – один из крупнейших и перспективных партнеров Беларуси в Южной Азии. Основу поставок в эту страну составляют калийные удобрения, сельхозтехника, запчасти к карьерным самосвалам. Белорусские электробусы работают в Пенджабе и Калькутте. «Беларуснефть» продает Индии технологии для восстановления старых нефтяных месторождений. Основные товарные позиции экспорта Индии в Беларусь – лекарства и морепродукты. Над расширением взаимного товарооборота в последние два года усиленно работают торгово-промышленные палаты двух стран. Укрепляются связи между филиалами ТПП в областных городах Беларуси и в регионах Индии.

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