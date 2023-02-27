Прямой эфир

Белорусская промышленная делегация собирается посетить Индию в марте

27 февраля 2023 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская промышленная делегация в марте посетит Индию для расширения бизнес-контактов. Такая договоренность была достигнута в ходе онлайн-встречи директора Национального центра маркетинга с руководством Индийской торговой палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская промышленная делегация собирается посетить Индию в марте-1

Индия – один из крупнейших и перспективных партнеров Беларуси в Южной Азии. Основу поставок в эту страну составляют калийные удобрения, сельхозтехника, запчасти к карьерным самосвалам. Белорусские электробусы работают в Пенджабе и Калькутте. «Беларуснефть» продает Индии технологии для восстановления старых нефтяных месторождений. Основные товарные позиции экспорта Индии в Беларусь – лекарства и морепродукты. Над расширением взаимного товарооборота в последние два года усиленно работают торгово-промышленные палаты двух стран. Укрепляются связи между филиалами ТПП в областных городах Беларуси и в регионах Индии.

Другие новости экономики за 27 февраля читайте здесь

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Индия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 24.02.2023
24 февраля 2023 15:16

Новости экономики за 24.02.2023

Правительство Беларуси и «Газпром» договорились о ценах на газ
24 февраля 2023 15:13

Правительство Беларуси и «Газпром» договорились о ценах на газ

Минэкономики: задача на 2023 год – сохранить Россию и Китай как экспортные рынки и увеличить прибыль
24 февраля 2023 15:05

Минэкономики: задача на 2023 год – сохранить Россию и Китай как экспортные рынки и увеличить прибыль