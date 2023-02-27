Новости экономики за 27.02.2023

Беларусь планирует увеличить экспорт промышленной продукции в Россию в 2023 году на 10 %. На какие отрасли делает ставку Минпром? БМЗ развивает производство крупногабаритных шин. Как это стимулирует работу белорусских и российских компаний? И какие перспективы взаимного сотрудничества у торговых палат Беларуси и Индии?

ЕС после долгих колебаний запретил импорт российского каучука, технического углерода, асфальта и битума. В первых двух случаях санкции вступят в силу с середины 2024 года, а до этого срока возможен ввоз по квотам, которые по каучуку примерно вдвое больше реальных текущих поставок. В целом Европа потребляет более 1,5 миллиона тонн каучуков, при этом собственное производство составляет менее половины этого объема. Таким образом установленные квоты существенно превышают размеры текущих поставок каучуков из России в ЕС. Экспорт российского битума практически прекратился еще в 2022 году. Эксперты уверены, что российским компаниям удастся перенаправить продукцию на другие рынки, а европейские потребители пострадают из-за роста затрат на сырье.

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