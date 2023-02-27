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Беларусь увеличит промышленный экспорт в Россию на 10% в 2023-м

27 февраля 2023 14:59
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Беларусь планирует увеличить экспорт промышленной продукции в Россию в этом году на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Минпрома есть основания для оптимистичных прогнозов.

Беларусь увеличит промышленный экспорт в Россию на 10% в 2023-м-1

Наступило то время, когда все наши предприятия проявляют себя буквально на полную мощность и успешно занимают освободившиеся ниши на российском рынке. Естественно, с учетом экономической целесообразности. Увеличению поставок способствует открытие наших производственных филиалов в России. Например, «Могилевлифтмаш» договорился с Краснодарским краем по открытию совместного либо сборочного предприятия, МАЗ будет расширять сеть своих представительств, «АМКОДОР» запланировал открытие белорусско-российского предприятия в Уфе.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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