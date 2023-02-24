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Новости экономики за 24.02.2023

24 февраля 2023 15:16
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Беларусь собирается компенсировать потери некоторых отраслей за счет заметного увеличения экспорта, прежде всего в Россию и Китай. На какой рост зарубежных продаж рассчитывают в Министерстве экономики? И как создание индустриальных парков в регионах страны позволит привлечь дополнительные инвестиции и нарастить экспортную выручку?

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 24.02.2023-1

ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН НА ГАЗ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ СТАНОВИТСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ

Из-за роста цен на энергию и газ крупнейший немецкий химический концерн BASF останавливает часть производства аммиака. В условиях трех-четырехкратного роста цен на природный газ на европейском рынке любое производство становится нерентабельным. Такая же история может постигнуть все энергетически емкие производства, привязанные не только к природному газу, но и к стоимости электроэнергии и энергии вообще. Это, например, металлургия, производство стекла, сталей и другие отрасли химии.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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