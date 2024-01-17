Белстат: уровень медианной зарплаты в стране самый высокий за 10 лет

По данным Белстата, ноябрьские показатели приблизились к отметке в 1 500 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 20 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Медианная зарплата – это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части: половина работников имеет заработок меньше этого значения, половина – больше. За год медианные заработки бурно увеличились во многих отраслях экономики. Передовые компании почти в 1,5 раза нарастили доходы сотрудников. Лидерами по этому показателю являются горнодобывающая промышленность, информация и связь, воздушный транспорт и нефтепереработка.