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Белстат: уровень медианной зарплаты в стране самый высокий за 10 лет

17 января 2024 17:31
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По данным Белстата, ноябрьские показатели приблизились к отметке в 1 500 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 20 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Белстат: уровень медианной зарплаты в стране самый высокий за 10 лет-1

Медианная зарплата – это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части: половина работников имеет заработок меньше этого значения, половина – больше. За год медианные заработки бурно увеличились во многих отраслях экономики. Передовые компании почти в 1,5 раза нарастили доходы сотрудников. Лидерами по этому показателю являются горнодобывающая промышленность, информация и связь, воздушный транспорт и нефтепереработка.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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