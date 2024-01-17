Новости экономики за 17.01.2024
В Беларуси подсчитали медианную зарплату. Какие отрасли экономики вышли в лидеры по этому показателю? Рост зарплат стимулирует потребительскую активность граждан. На что белорусы стали тратить больше денег? И какая страна из «евразийской пятерки» возглавила рейтинг по промпроизводству?
Об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ СРЕДИ СТРАН ЕАЭС ПО РОСТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА
Беларусь стала лидером среди стран Евразийского экономического союза по росту промышленного производства за 11 месяцев 2023 года – плюс 7,9 %.
Укреплять в ЕАЭС технологический суверенитет вне зависимости от динамики отношений с Западом – это инициатива нашего Президента. Промышленная кооперация позволяет создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а кроме этого, формировать новые импортозамещающие проекты. Из ввозимых в ЕАЭС промтоваров более четверти можно заместить продукцией национальных производителей. Речь идет о сумме примерно в 70 миллиардов долларов в год.
ПОДАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ФИЗЛИЦА ДОЛЖНЫ ДО 1 АПРЕЛЯ, УПЛАТИТЬ НАЛОГ – ДО 3 ИЮНЯ
С начала года в стране стартовала кампания по декларированию физлицами доходов за 2023 год. Отчитаться обязаны те, кто в 2023 году продали вторую за последние 5 лет квартиру, вторую легковую автомашину за год.
Также налоговую декларацию придется заполнить тем, кто принимал подарки не от близких родственников, а итоговая сумма таких дарений превысила установленный лимит в размере 9 338 рублей. В случае получения доходов от источников, которые находятся за пределами Беларуси, также нужно отчитаться. Подать налоговую декларацию физлица должны до 1 апреля, уплатить налог – до 3 июня.
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