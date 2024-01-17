Новости экономики за 17.01.2024

В Беларуси подсчитали медианную зарплату. Какие отрасли экономики вышли в лидеры по этому показателю? Рост зарплат стимулирует потребительскую активность граждан. На что белорусы стали тратить больше денег? И какая страна из «евразийской пятерки» возглавила рейтинг по промпроизводству?

Об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ СРЕДИ СТРАН ЕАЭС ПО РОСТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Беларусь стала лидером среди стран Евразийского экономического союза по росту промышленного производства за 11 месяцев 2023 года – плюс 7,9 %.