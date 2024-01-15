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Китай импортировал белорусской молочки на 52,8 млн долларов за 11 месяцев 2023-го

15 января 2024 16:43
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Белорусская молочка славится своим качеством в Китае и продолжает завоевывать азиатский рынок. По данным главного Таможенного управления КНР, за 11 месяцев 2023 года Китай импортировал из Беларуси молочной продукции почти на 53 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай импортировал белорусской молочки на 52,8 млн долларов за 11 месяцев 2023-го-1

Самой большой статьей экспорта в этой отрасли является сухое молоко и молочная сыворотка. Также поставляем сливки, сыры, творог и масло. В Поднебесную отправляется и белорусское мясо, правда, в качестве сырья, полуфабрикатов и субпродуктов. А в прошлом году Калинковичский мясокомбинат экспортировал в КНР тушенку. Дополнительно для экспорта в Китай в 2023 году аккредитованы более 20 предприятий-экспортеров напитков, замороженной ягоды, шоколадных изделий.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская

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