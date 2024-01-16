Недостаточно просто произвести качественный продукт, его надо еще и качественно продать. Беларусь создаст в России 8 мультибрендовых центров продажи техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агрегатором всех центров станет одна из крупных белорусских компаний – МАЗ, МТЗ или БелАЗ – и будет полностью контролировать систему продаж белорусской техники, а также отвечать за выполнение показателей по экспорту. Трансформация товаропроводящей сети отечественных предприятий, создание торговых домов и мультибрендовых центров с белорусским капиталом – одно из поручений Президента, чтобы исключить недобросовестное посредничество и потери от продаж в связи с ростом спроса на белорусскую продукцию. Сейчас особый акцент на повышение качества обслуживания техники в новых центрах.