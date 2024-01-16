Новости экономики за 16.01.2024

В Год качества особое внимание не только высоким показателям выпускаемой техники, но и уровню ее обслуживания. Какие новые структуры будут контролировать качество системы продаж белорусской техники, а также отвечать за выполнение показателей по экспорту? Где в Беларуси больше всего выпускают продуктов сельского хозяйства? И почему рост общего количества всех денег в стране – важнейший элемент экономического роста?

Широкая денежная масса – это условная величина, которая служит для того, чтобы понять уровень обеспеченности экономики денежными средствами. Простыми словами – это общее количество всех денег в государстве. Причем и наличные, и безналичные на банковских счетах и депозитах. На 1 января это более 75,5 миллиарда рублей. У обычного белоруса термин «денежная масса» намного меньше ассоциируется с изменением его благосостояния, чем, допустим, инфляция. Однако общее количество денег – важнейший элемент экономического роста. И динамика ВВП находится в прямой зависимости от изменения объема, а главное – структуры денежной массы. Так вот, доля рублевой составляющей денежной массы Беларуси возросла до почти 54 %, что говорит о девалютизации экономики страны.

В БЕЛАРУСИ ЗА 2023 ГОД ПРОИЗВЕЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 33 МЛРД РУБЛЕЙ

На 33 миллиарда рублей произвели сельхозпродукции в прошлом году в хозяйствах всех категорий, и это больше, чем годом ранее. Среди областей лидируют Минская и Брестская. Стоит отметить, что производство сельхозпродукции на каждого жителя Беларуси не только соответствует уровню развитых стран, но и превышает многие показатели, достигнутые в странах СНГ. Кроме того, за прошедшие 30 лет количество фермерских хозяйств выросло почти в 5 раз, а их доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции – почти в 14 раз. В глобальном рейтинге продбезопасности за 2022 год Беларусь занимает 55-е место из 113 государств.