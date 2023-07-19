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Белстат: рост медианной зарплаты в Беларуси побил 10-летний рекорд

19 июля 2023 16:44
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Новости Беларуси. Рост медианной зарплаты в стране самый большой за 10 лет. По данным Белстата, майские показатели превысили 1 400 рублей. Это на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат: рост медианной зарплаты в Беларуси побил 10-летний рекорд-1

Медианная зарплата – это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части: половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина – больше. За год медианные заработки бурно увеличились во многих отраслях экономики. Передовые компании почти в полтора раза нарастили доходы сотрудников. Лидерами по этому показателю являются горнодобывающая промышленность, IT-сектор, воздушный транспорт, нефтепереработка.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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