Белорусы будут оплачивать половину расходов на утепление домов рассрочкой на 10 лет

Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал Указ «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплореновация – крупнейший инфраструктурный проект. Пилотный проект стартует в Минске – это 28 домов и 28 миллионов долларов с грантовой поддержкой. Условия Европейского банка реконструкции и развития: софинансирование теплореновации самими жильцами. Банк обозначил, чтобы была не только бюджетная или кредитная поддержка, но и обязательно граждане участвовали собственными ресурсами.

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Собственники будут возмещать затраты только после завершения работ. Размер оплаты будет определяться пропорционально доле каждого собственника в общей площади дома.