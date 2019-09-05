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Белорусы будут оплачивать половину расходов на утепление домов рассрочкой на 10 лет

05 сентября 2019 16:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал Указ «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплореновация – крупнейший инфраструктурный проект. Пилотный проект стартует в Минске – это 28 домов и 28 миллионов долларов с грантовой поддержкой. Условия Европейского банка реконструкции и развития: софинансирование теплореновации самими жильцами. Банк обозначил, чтобы была не только бюджетная или кредитная поддержка, но и обязательно граждане участвовали собственными ресурсами.

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Собственники будут возмещать затраты только после завершения работ. Размер оплаты будет определяться пропорционально доле каждого собственника в общей площади дома.

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# Коммунальное хозяйство # Экономика # Наталья Надольская

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