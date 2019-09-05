Новости экономики за 05.09.2019

Новости Беларуси. За чей счет будут повышать энергоэффективность многоквартирных домов? Зачем стране плантации фундука и грецкого ореха, и где белорусские производители презентовали мармелад со вкусом сельдерея? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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БЕЛОРУССКИЙ МАРМЕЛАД СО ВКУСОМ СЕЛЬДЕРЕЯ ПОКАЗАЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ТУРЦИИ
Мармелад со вкусом сельдерея, кукурузы, тыквы и моркови, а также макароны для детей: новинки белорусских продуктов питания представлены на выставке в Турции.
Экспозиция «Belarus. The Taste of Nature» – это мясная продукция, изделия из птицы, молочка, сладости, рыба и морепродукты, хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, пищевые добавки и ингредиенты. Международная выставка продуктов питания в Стамбуле – это 2000 брендов из 18 стран, в числе которых Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Индия. Ожидается, что выставку посетят более 50 000 человек.
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GOOGLE И YOUTUBE ОШТРАФОВАЛИ
Google и YouTube выплатят рекордную сумму штрафов в 170 миллионов долларов за сбор персональных данных детей без согласия родителей. Речь идет о том, что YouTube показывал в видеороликах для детей таргетированную рекламу, то есть собирал данные о них.
Комиссия обвинила Google в нарушении закона, который запрещает сбор информации о детях в возрасте до 13 лет без согласия их родителей. Стороны договорились, что Google и YouTube будут отчитываться о том, как они собирают данные, а также разработают и запустят систему, которая позволит идентифицировать детский контент.