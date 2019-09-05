Новости экономики за 05.09.2019

Новости Беларуси. За чей счет будут повышать энергоэффективность многоквартирных домов? Зачем стране плантации фундука и грецкого ореха, и где белорусские производители презентовали мармелад со вкусом сельдерея? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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БЕЛОРУССКИЙ МАРМЕЛАД СО ВКУСОМ СЕЛЬДЕРЕЯ ПОКАЗАЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ТУРЦИИ

Мармелад со вкусом сельдерея, кукурузы, тыквы и моркови, а также макароны для детей: новинки белорусских продуктов питания представлены на выставке в Турции.