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«Такого вкуса продуктов у нас уже нет». Бизнесмены из 18 стран съехались на экономический форум в Брест

05 сентября 2019 13:59
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Новости Беларуси. Контракты на 3 миллиона долларов заключены на экономическом форуме в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка объединила представителей бизнеса из 18 стран.

«Такого вкуса продуктов у нас уже нет». Бизнесмены из 18 стран съехались на экономический форум в Брест-1

Делегации прибыли из городов-побратимов. Многие из давних и новых партнеров останутся на грандиозный праздник в честь 1000-летия Бреста. Праздник отметят уже в выходные.

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А пока развлекательная часть не началась, сосредоточились на общих интересах в промышленности, транспорте, строительстве.

«Такого вкуса продуктов у нас уже нет». Бизнесмены из 18 стран съехались на экономический форум в Брест-4

«Такого вкуса продуктов у нас уже нет». Бизнесмены из 18 стран съехались на экономический форум в Брест-6

«Такого вкуса продуктов у нас уже нет». Бизнесмены из 18 стран съехались на экономический форум в Брест-8

Соглашения подписаны также в сферах образования, культуры, спорта и туризма. Накануне участники форума побывали на крупных предприятиях областного центра.



Красимир Джонев, мэр города Летница (Болгария):
Я вчера увидел предприятие по производству масла и сыра. Это исключительно натуральный продукт. Без добавок, пальмовое масло и консерванты. О таком мы уже забыли, такого вкуса продуктов у нас уже нет.

«Такого вкуса продуктов у нас уже нет». Бизнесмены из 18 стран съехались на экономический форум в Брест-10

Анджей Чапский, финансовый директор предприятия (Польша):
Очень важны контакты в культуре и спорте. Например, использование вашей прекрасной спортивной базы. Знаю, что многие польские команды приезжают тренироваться и играть матчи на ваших площадках. И это важно продолжать и находить еще больше общих интересов.



За три дня экономического форума переговоры проведут больше 300 делегаций. В год своего тысячелетия Брест обзавелся новыми партнерами из 15 стран.

# Деньги # Экономика # Красимир Джонев # Анджей Чапский # Фотофакт

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