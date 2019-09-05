«Такого вкуса продуктов у нас уже нет». Бизнесмены из 18 стран съехались на экономический форум в Брест

Новости Беларуси. Контракты на 3 миллиона долларов заключены на экономическом форуме в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка объединила представителей бизнеса из 18 стран.

Делегации прибыли из городов-побратимов. Многие из давних и новых партнеров останутся на грандиозный праздник в честь 1000-летия Бреста. Праздник отметят уже в выходные.

«Меня удивило, насколько это красивый город»: как Брест готовится отпраздновать миллениум

А пока развлекательная часть не началась, сосредоточились на общих интересах в промышленности, транспорте, строительстве.