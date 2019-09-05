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Белорусы смогут добывать нефть в Бразилии

05 сентября 2019 16:35
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Новости Беларуси. Белорусские компании могут принять участие в проекте по освоению новых месторождений нефти в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна обеспечивает собственные потребности в этом сырье и готова добывать нефть в соседних государствах. Ведутся исследования по оценке новых залежей. Бразилия рассматривает дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Беларусью в контексте возможностей Евразийского экономического союза и перспектив, которые появятся после вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Больше новостей экономики за 5 сентября здесь.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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