Белорусы смогут добывать нефть в Бразилии

Новости Беларуси. Белорусские компании могут принять участие в проекте по освоению новых месторождений нефти в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна обеспечивает собственные потребности в этом сырье и готова добывать нефть в соседних государствах. Ведутся исследования по оценке новых залежей. Бразилия рассматривает дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Беларусью в контексте возможностей Евразийского экономического союза и перспектив, которые появятся после вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию.