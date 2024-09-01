Белорусского в России станет больше! Как развиваются отношения двух стран?

В 2024 году перед АПК стоит цель – увеличить выручку от экспорта до 9 миллиардов долларов. Белорусские продукты знают в более чем сотне стран. Но всегда есть куда стремиться. На это ориентирует крестьян и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И речь не только о новых рынках. Нужно не потерять позиции там, где нас уже знают и любят. Растут поставки в Россию, как и общий товарооборот. За полгода цифры превысили 25 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, который на неделе отправился в Псковскую область и Башкортостан. Об укреплении союзных парадигм – в теории и на практике – Глеб Прокофьев.

Псков заинтересован в нашей продукции. Сейчас здесь серьезное внимание обновлению парка пассажирской, грузовой, коммунальной и дорожной техники. У Беларуси есть ресурсы, чтобы обеспечить эти потребности. Традиционно в топе белорусский трактор. За семь месяцев 2024 года сюда продали почти на 140 % больше королей полей.

Михаил Кадников, заместитель генерального директора Минского тракторного завода:

В основном приобретается для сельского хозяйства. Сегодня в рамках обхода мы обсудили также возможность поставки и для коммунальных, и для дорожных, и для строительных нужд. Я думаю, что техника востребована будет и в весенне-летний период, и в зимний период, поэтому мы готовы рассмотреть все варианты, предложения Псковской области касательно данной работы по поставке. Белорусского в Пскове станет еще больше. Договорились о поставках белорусских лифтов, обуви, металлоконструкции. В кейсе новых товарных позиций десятки. Всего подписали контракты на сумму 1 миллиард 740 миллионов рублей.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Контрактов уже на момент нашего отъезда было заключено на сумму более 18 миллионов долларов. Это все сферы. Мы обсуждаем вопросы модернизации поликлиник, строительство ФОКа, это вопросы поставки нашей техники сельскохозяйственной, техники для нужд городского хозяйства, обсуждаем вопросы поставки пожарной техники. Это и сфера легкой промышленности, все что касается компании «Белвест», заключили замечательный контракт на поставку обуви. Это двустороннее сотрудничество, в том числе и по поставке внутрь республики с предприятий Пскова. Еще больше! Ведь это возможно. Рост взаимной торговли – задача, которая стоит перед правительствами двух стран. Не зря проводятся и форумы регионов, и ведутся встречи с российскими губернаторами на самом высоком уровне. Цель – наметить очередные перспективные треки в экономической зоне.

Еще один наш давний и надежный партнер – Башкортостан. И нам не помеха заморские центры силы. Вместе реализуем ряд успешных проектов. Есть и новые договоренности. Результат рабочего визита премьер-министра Беларуси в Уфу – 6 подписанных документов. Сумма контрактов – почти 4,5 миллиарда российских рублей. В Уфу отправятся партии комбайнов, тракторов, коммунальной техники. Договорились и о поставках машинокомплектов троллейбусов МА3.