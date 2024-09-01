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Контракты на 6 млрд российских рублей подписаны по итогам визита Головченко в РФ

01 сентября 2024 13:44
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Контракты на 6 миллиардов российских рублей подписаны по итогам визита белорусской делегации, которую возглавил премьер-министр Роман Головченко, в Башкортостан и Псковскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контракты на 6 млрд российских рублей подписаны по итогам визита Головченко в РФ-2

В течение нескольких дней глава правительства побывал в нескольких регионах, провел официальные переговоры, побывал на предприятиях, принял участие в торжественных мероприятиях. Что касается достигнутых договоренностей, для нужд жилищно-коммунальных предприятий Башкортостана поставим 40 единиц техники «Амкодор», в том числе экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и коммунальных машин. Сотни единиц различной техники российским партнерам отгрузят МАЗ и МТЗ. Кроме того, в ходе визита подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Новополоцком Витебской области и Орджоникидзевским районом Уфы.

# Беларусь-Россия

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