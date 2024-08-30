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Цены на электроэнергию в Прибалтике летом стали рекордными

30 августа 2024 17:11
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Пока власти прибалтийских стран спускают деньги на военные нужды, урезая бюджет на другие сферы, местные жители бьют тревогу. Проблемы накапливаются, как снежный ком, но решать их, видимо, никто не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цены на электроэнергию в Прибалтике летом стали рекордными-2

Так, цены на электроэнергию летом стали рекордно высокими. Виной тому – выход из строя энергокабеля между Эстонией и Финляндией. Он отключился из-за неисправности еще в конце января, а вернется к работе не раньше, чем через пару недель. Эксперты отмечают, что стоимость электроэнергии продолжит расти из-за возникшего дефицита. Если производители не смогут покрыть спрос, показатель и вовсе взлетит до небес. Диапазон цен в Эстонии, Латвии и Литве примерно одинаковый – может подниматься до 400 евро за мегаватт-час, а среднесуточно – до 130 евро. 

# Экономический кризис

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