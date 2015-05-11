Белорусско-китайский межрегиональный бизнес-форум в Минске: участие в нем принимают Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Новости Беларуси. «Аккумулировать силы, активизировать сотрудничество». Под таким лозунгом 11 мая в Минске проходит белорусско-китайский межрегиональный бизнес-форум.

В его работе принимают участие президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как заявил глава белорусского государства, взаимодействие между регионами и предприятиями должно стать ведущей движущей силой сотрудничества Беларуси и Китая. Александр Лукашенко заверил Си Цзиньпина, что наша страна сделает все необходимое для эффективного продвижения КНР своих интересов в Европе.

11 мая – второй день официального визита руководителя КНР в нашу страну. Он проходит по инициативе Александра Лукашенко. Событие уже успели назвать историческим.

Еще накануне лидеры двух стран провели встречу, на которой президент Беларуси еще раз подчеркнул, что Китай был и остается добрым и близким другом, надежным товарищем и партнером Беларуси. Страны уже договорились о крупных совместных проектах, новых кредитных линиях, схемах и механизмах межбанковского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.