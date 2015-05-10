Новости Беларуси. Важность сотрудничества с Поднебесной президент подчеркнул и во время интервью Центральному телевидению Китая и информационному агентству «Синьхуа».

О том, что Беларусь и Китай – партнеры стратегические, говорят и цифры. Только в 2014 году страны наторговали более чем на 3 миллиарда долларов.

Хорошо налажен и политический диалог. На международной арене Беларусь и Китай поддерживают другу друга по ключевым вопросам. Практически ежегодно стороны обмениваются визитами на разных уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Су Ипин, корреспондент российского бюро Центрального телевидения Китая:

Вы отметили, что Республика Беларусь может стать платформой в осуществлении концепции экономического пояса «Великого шелкового пути» и «Морского шелкового пути» XXI века. Как вы считаете, с каких конкретно проектов мы начнем сотрудничать в рамках этой концепции?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня Беларусь – это страна с высоким уровнем транспортного обеспечения. Вы можете воспользоваться нашей территорией, Беларуси, для того, чтобы вместе с нами выстроить эту логистику.

Второе, надо создавать соответствующие места для производства. «Великий камень» – это же ведь огромный индустриальный парк, где будет сосредоточена экономика будущего века. Мы готовы и к обустройству инфраструктуры для этой идеи – «Шелкового пути», экономического пояса, и создавать базу для предприятий, которые будут здесь работать.

Цзюньфэн Чэнь, шеф-редактор минского корпункта Китайского информационного агентства «Синьхуа»:

В вашем недавнем Послании вы упомянули словосочетание «белорусская модель развития». Можете ли вы объяснить подробнее?

Александр Лукашенко:

Я всегда приводил в пример Китай, что нам надо многое взять в Китае. Не ломать, не крошить, не спешить. Если систему новую не создал, не надо разрушать старую. Мы проводили все элементы рыночной экономики: и конкуренция свободная, и ценообразование свободное, и приватизация, и либерализация. Мы все это делали и делаем сейчас, но делаем постепенно. Это сохранило нашу стабильность. Слава богу, Беларусь является единственным государством на постсоветском пространстве, где не было войны и гибели людей в результате столкновений.

Борьба с коррупцией, возьмите этот аспект. Мы чем отличаемся от Китая? Практически ничем. У нас одинаковая законодательная база, у нас одинаковое отношение к жуликам, ворам и проходимцам.

Или возьмите отношение к людям. Ваше государство поставило своей целью удовлетворить потребности людей, создать им рабочие места, достойную зарплату. И вы многого в этом добились. Точно так и мы. То есть мы когда-то учились у вас. Меня за это долго критиковали, но сегодня все убедились, что я оказался прав. Поэтому вот эта стабильность помогает нам преодолеть всякие трудности: и временные, и долговременные. И это незыблемо. Социально ориентированная экономика, рыночная экономика – это не обсуждается, мы этим путем будем идти.

Ведь в конце концов все, что мы сегодня делаем, мы делаем для людей, и вы, и мы. В противном случае зачем это надо, кому это надо? Это надо людям.