овости Беларуси. 10 мая в Правительстве обсуждали конкретные предложения. Так, Беларусь и Китай намерены заключить рекордный контракт на поставку калийных удобрений. Об этом шла речь на встрече премьера Андрея Кобякова с руководством корпорации «Синохем».

Это компания – крупнейший трейдер нефтехимической продукции в Китае и один из основных покупателей белорусских удобрений. Меморандум о сотрудничестве рассчитан на пять лет и предусматривает самый большой объем поставки.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы с удовлетворение отмечаем, что подписание меморандума между «Белорусской калийной компанией» и компанией «Синохем» о сотрудничестве в вопросах поставок белорусских калийных удобрений является выходом на качественно новый уровень в практике заключения долгосрочных соглашений с китайскими компаниями. Уверен, что визит в нашу страну господина Лю Дэшу, руководства компании «Синохем групп» придаст дополнительный импульс динамично развивающимся, взаимовыгодным белорусско-китайским торгово-экономическим отношениям.

Об участии китайских партнеров в создании совместного индустриального парка «Великий камень» уже шла речь на встрече премьера с представителями еще одной корпорации из поднебесной – «Чайна Мэченд групп». Как ожидается, она создаст один из важнейших элементов парка – мощную логистическую компанию.

«Чайна Мэченд групп» присутствует практически на всех континентах и имеет колоссальный опыт работы в индустриальных парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.