Китайские инвестиции помогли «вылечить» цементную отрасль Беларуси

Новости Беларуси. Инвестиционные проекты, прочные торговые связи и экономическое взаимодействие. Китай — один из наиболее важных торгово-экономических партнеров Беларуси. Страны реализовали уже не один десяток совместных проектов, в том числе и в строительной отрасли.

Игорь Вдовушкин строительством занимается не первый год. Материалы для своего зодчества — будь то пристройка на даче или дорожка во дворе предпочитает белорусские. Говорит, и качество хорошее, и цена по карману.

Игорь Вдовушкин:

Цементировал, бетонировал. Крепость великолепная, никаких проблем с белорусским цементом нет.

Несколько лет назад созидать было весьма проблематично. В стране было попросту не достать цемент и бетон.

Выстраивались очереди. В то же время все белорусские цементные заводы работали себе в убыток, а объемы производства не перекрывали даже малой части спроса. Дефицитный цемент в Беларусь импортировали — цена росла из-за транспортных расходов и таможенных пошлин.

Елена Колонтаева, директор сети магазинов строительных товаров:

Это была такая большая проблема для розничных магазинов с цементом. Месяцами ждали отгрузок с заводов. Люди сами отслеживали, занимали с 6 утра очереди в наши магазины.

«Вылечить» цементную отрасль Беларуси помогли китайские инвестиции. Новый метод «сухого» производства строительных смесей, энергосберегающее топливо и высокая производительность труда. В Могилевской области сразу 2 цементных завода «оздоровили» за счет китайских технологий.

Руслан Страхар, заместитель председателя комитета по экономике Могилевского облисполкома:

Область уделяет самое пристальное внимание развитию сотрудничеству с КНР. Уже на протяжении нескольких лет у нас действует соглашение о сотрудничестве с провинциями Диансу и с Хэнань. Китайские инвестиции, безусловно, мы рассматриваем как одни из приоритетных в этом направлении.

Причем приятные перемены коснулись не только самой отрасли строительных материалов, но и экономики страны. Обеспечив желанным столько лет цементом белорусов, предприятия начали выходить и на зарубежные рынки.

Александр Колошик, начальник отдела строительной индустрии Гродненского облисполкома:

В результате мы получили снижение энергоемкости цемента примерно на 19%, себестоимости цемента на 20%. Это мероприятие позволит в первую очередь увеличить экспортный потенциал.

Так постепенно Беларусь перешла в лигу экспортеров. И теперь продажа цемента и бетона — еще одна статья белорусских доходов.

Материал белорусского производства удешевил и себестоимость жилья. И в 2015 году впервые за много лет индекс цен в строительстве снижается.

Свою лепту в это внес и отечественный цемент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоров, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Если бы не принятые решения и нереализованные проекты, сегодня в стране цементной отрасли могло бы и не быть. Эффект от проекта был прямой и очень-очень значимый для республики. Сохранение цемзавода — во многом, наверное, сохранение и строительной отрасли. Это стало одним из факторов сдерживания роста стоимости квадратного метра и сдерживания темпов роста цен в строительстве.

Прочность, долговечность и стойкость — эти качества цемента можно перенести и на сотрудничество Беларуси с Китаем. Страны реализовали уже не один успешный проект в стройиндустрии. И уже планируется новая порция модернизации по-китайски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.