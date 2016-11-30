Белорусско-французский бизнес-форум в Минске: первые итоги и дальнейшие планы

Новости Беларуси. Беларусь и Франция будут развивать взаимоотношения в условиях новой экономики. Прежде всего в сфере IT-технологий и инфраструктурных проектов.

В эти дни в Минске проходит первый двухсторонний бизнес-форум. Здесь уже заключены многомиллионные контракты. Так, во Францию будет поставлена крупная партия белорусских экологически чистых домов из бруса. В поле интересов партнеров не только торговые сделки, но и создание совместных предприятий.

Алла Кузьменкова, исполняющий обязанности главного технолога Шкловского завода газетной бумаги:

Здесь мы видим каркасные стены, предназначенные для отправки во Францию, из которых будет собран детский сад.

Это лишь начало будущего уголка Синеокой на французской земле. Совсем скоро материалы доставят автомобилями на место. За сборку отвечают партнеры. За четыре года сотрудничества французскую прописку получили 37 домов. Привлекают цена и экологичность.

Алла Кузьменкова, исполняющий обязанности главного технолога Шкловского завода газетной бумаги:

Коэффициент сопротивления теплопередачи наших домов по стенам в три раза выше утвержденного по Республике Беларусь.

О контрактах и контактах те самые французские партнеры сегодня говорят в уютном кафе. В это же время за окном – белорусские пейзажи. Кстати, их на французские совсем скоро сменят 70 наших домов. И это не просто слова. Подписи сегодня поставили под выгодным контрактом.

Люк Лонгвиль, генеральный директор конструкторского бюро (Франция):

Сегодня мы хотим стать лидерами по производству домов, которые сейчас делаем. А у Беларуси действительно есть хороший потенциал. С вашей страной мы работаем уже три года.

Объем взаимной торговли Беларуси и Франции сегодня можно и нужно развивать.

О новых связях говорят и регионы. Минск и Леон, к примеру, сотрудничают вот уже 40 лет. А когда-то французский город, известный своими праздниками света, даже стал примером для освещения вечернего Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Жак Ранка, почетный консул Республики Беларусь в Лионе (Франция):

Минск прекрасно освещен. Иллюминация просто фантастическая. Когда я гулял вчера по Минску вечером, мне казалось, что я в Леоне. Наш город, конечно, может еще поделиться своими знаниями. Но мне кажется, что в скором времени Леон сможет позавидовать вашему городу.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Большие возможности в автокомпонентах, в деревообработке.

А еще в продовольствии, косметологии и образовании. Теперь знающий преподавательский состав опытом делиться будет не только со студентами – с иностранными коллегами. А еще стажировки, совместные магистерские программы. То самое, совместное стремление ректоры двух университетов еще раз подчеркнут, когда лишь вместе согласятся делиться новостями с прессой.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Это первое такое белорусско-французское соглашение, по крайней мере для нашего университета. Только за последние годы мы имеем 39 договоров.

Ален Муньот, ректор Высшей школы преподавательского состава и образования Академии Леона (Франция):

У нас уже налажен диалог с Сербией и Россией. С белорусским вузом мы бы тоже хотели наладить продуктивное сотрудничество. Я надеюсь на большие проекты в будущем.

Впрочем, сегодня ставку делают не только на эти сферы.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Мы абралі адным з прыарытэтаў дзейнасці нашага пасольства ў Францыі – развіццё межрэгіанальных кантактаў. І за апошнія 4 гады пасольствам Беларусі ў Францыі рэалізавана 35 прэзентацый эканомікі, інвестыцыйных магчымасцяў супрацоўніцтва з Беларуссю практычна ва ўсіх рэгіанальных сталіцах Францыі.

Франция и Беларусь. В сотрудничестве здесь немало перспектив. Это подчеркнет и белорусский дипломат. А потом, интригуя публику, добавит: ждать можно крупных инвестиционных сделок. Причем в самое ближайшее время.