Торговые сделки, инфраструктурные и IT-проекты, создание совместных предприятий: в Минске проходит белорусско-французский бизнес-форум

Новости Беларуси. Беларусь и Франция будут развивать взаимоотношения в условиях новой экономики. Прежде всего, в сфере IT-технологий и инфраструктурных проектов.

В эти дни в Минске проходит первый двусторонний бизнес-форум. Здесь уже заключены многомиллионные контракты. Во Францию будет поставлена крупная партия белорусских экологически чистых домов.

В поле интересов партнеров не только торговые сделки, но и создание совместных предприятий. На встрече деловых кругов также обсуждается сотрудничество в сфере производства и поставки автокомпонентов, образовании и индустрии красоты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

На працягу 1,5 гадоў мы ўжо пастаўляем беларускія дамы на французскі рынак. 70 дамоў плануецца бліжэйшым часам паставіць на французскі рынак да 40, якія ўжо пабудаваны ў Францыі. Фактычна ў Францыі з’яўляюцца беларускія вёскі альбо вуліцы ці маленькія гарады. Я перакананы, што гэта вельмі перспектыўны кірунак. Не толькі гэтая фірма, якая падпісвае кантракк, супрацоўнічае ў гэтым кірунку з Беларуссю. Важна, што развіваецца супрацоўніцтва ў галіне адукацыі.

Жан Жак Ранка, почетный консул Республики Беларусь в Лионе (Франция):

Есть конкретные области. Прежде всего, это деревообработка. Сегодня Франция пытается найти поставщиков качественных деревянных домов. И мы подпишем соглашение о том, что Беларусь будет поставлять их во Францию. Также можно говорить о сотрудничестве в текстильной промышленности.