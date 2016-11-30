Новости экономики за 30.11.2016

Новости Беларуси. Рост трудовых пенсий, штрафы за летнюю резину, налог за содержание собак. Какие финансовые изменения принесет первый день зимы, узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ – ПЛЮС 5%

Пенсионеры получат примерно на 14 рублей больше, чем в ноябре. Средняя пенсия по стране – 298 рублей. При этом размер повышения у каждого пенсионера будет зависеть от стажа работы и заработка до обращения за пенсией. В 2017 году пенсии должны повысить дважды: на 5-6% каждый раз. Эти траты уже заложили в бюджет Фонда соцзащиты населения.

ПЕРЕОБУТЬСЯ ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ПОГОДЕ

Уже завтра водители должны «переобуть» автомобили не только по погоде, но и по закону. С 1 декабря по 1 марта ездить на летней резине запрещено. За нарушение можно получить штраф и даже лишиться прав.

Так, в первый раз грозит предупреждение или штраф в размере до 1 базовой величины – 21 рубль. За повторное нарушение в течение года – штраф от 42 до 150 рублей. А если езда без зимних шин стала причиной аварии, водитель получит штраф от 63 до 630 рублей или лишится прав на срок до двух лет.

«ВИКТОРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ

В Беларуси появится единая база для бронирования номеров в отелях. Она объединит номерные фонды сразу пяти гостиниц сети «Виктория» и намного упростит для туристов и бизнесменов процесс поиска свободных мест. К слову, сейчас для гостей столицы у отелей этой марки более тысячи мест. В сети «Виктория» работает без малого 9 сотен сотрудников. И все они постоянно совершенствуют свои рабочие навыки, участвуя в конкурсах профессионального мастерства.

Борис Крицкий, директор КУП «Бизнес-центр «Столица»:

Мы не стоим на месте, пытаемся развиваться. Хотим сделать рестораны и гостиницы, оформленные в белорусском национальном стиле. Сохранить элементы старины. Все для того, чтобы наши объекты были привлекательны для гостей столицы и жителей Минска.

ОСТОРОЖНО! ЗЛАЯ СОБАКА!

Налог на опасных собак в Витебске увеличили в три раза. Теперь это 1,5 базовой величины в год, или 34,5 рубля после Нового года. Общая ставка налога за владение собаками устанавливается в размере 0,3 базовой величины. В перечень включены 40 пород, в том числе стаффордширские терьеры, овчарки, доберманы, доги, шарпеи, ротвейлеры и другие.

Раньше налог исчислялся в зависимости от роста собаки. 0,1 базовой – за псов до 40 сантиметров, 0,2 – от 40 до 70 сантиметров, и половина базовой – за всех остальных.

ЛЫЖИ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ

С завтрашнего дня один комплект спортивного снаряжения на рейсах национального авиаперевозчика можно будет провезти бесплатно. Спорткомплект идет в дополнение к основной норме провоза бесплатного багажа. Это 20 кг на человека. Приверженцы зимних видов спорта смогут сэкономить на прокате снаряжения за рубежом и взять в дорогу собственные лыжи или сноуборд.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль ослаб к корзине валют на 0,2%. Американская валюта дорожала в том же темпе, что и все последние дни, – плюс 0,76 копейки. Доллар в итоге стал стоить 1 рубль 97 копеек. Евро отыграл вчерашнее падение и вырос еще увереннее. Официальный курс на завтра – 2 рубля 10 копеек. Российский рубль опустился на пару пунктов – 3 рубля 3 копейки белорусского за сотню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.