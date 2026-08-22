Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах Беларуси в выходные дни

В выходные Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Личный состав ГАИ Гомельской и Могилевской областей переведен на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральном регионе дежурят экипажи спецподразделения ДПС «Стрела». Инспекторы используют гласный и негласный контроль, с привлечением мотопатрулей и квадрокоптеров, а также Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

На особом контроле места массового отдыха граждан и объекты развлечений, работающие в ночное время. В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений мотоциклистами.

Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Порядок на дорогах начинается с личной ответственности. Будьте внимательны и берегите жизнь.

В Госавтоинспекции призывают водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности. Особенно при перевозке детей.