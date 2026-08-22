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Новая зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Советском районе Минска

22 августа 2026 12:55
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Новая зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Советском районе Минска-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Мы привыкли, что качели – это возвращение в детство. Но эти качели – шаг в будущее. Огромные обручальные кольца, взмывающие в небо, стали сердцем новой зоны отдыха в Советском районе. 

Новая зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Советском районе Минска-3

«Горько» здесь кричат едва ли не чаще, чем в самом ЗАГСе. Это место получило название «Путь к счастью». Пройти всю аллею от первого свидания до свадьбы можно всего за 5 минут. Сквер расположен на территории ЗАГСа, и романтикой тут пропитан буквально каждый метр.

Новая зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Советском районе Минска-5

Маршрут проходит через воздушные, будто нежные облака, арки. Каждая из них олицетворяет этапы отношений: знакомство, зарождение любви и создание семьи. Пространство гармонично дополняют ажурные кованые скамейки. Конструкцию украшают парочки белоснежных голубей – главных символов любви и верности.

Подробнее в видео.

# Места отдыха

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