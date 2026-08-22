Новая зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Советском районе Минска

Настасья Пинчук, корреспондент: Мы привыкли, что качели – это возвращение в детство. Но эти качели – шаг в будущее. Огромные обручальные кольца, взмывающие в небо, стали сердцем новой зоны отдыха в Советском районе.

«Горько» здесь кричат едва ли не чаще, чем в самом ЗАГСе. Это место получило название «Путь к счастью». Пройти всю аллею от первого свидания до свадьбы можно всего за 5 минут. Сквер расположен на территории ЗАГСа, и романтикой тут пропитан буквально каждый метр.