В Гродненской области строят предприятие по выпуску первых отечественных ламинированных полов

Новости Беларуси. Модернизация белорусских деревообрабатывающих предприятий по-прежнему под усиленным контролем руководства страны. Беларусь должна экспортировать не сырьевую древесину, а конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затягивание сроков строительства – основная проблема для многих заводов. Правда есть и исключения. В Мостах инвест-проект на 160 миллионов евро планируют завершить уже в следующем году. В итоге здесь будут выпускать первые отечественные ламинированные полы. Повысится зарплата работников градообразующего предприятия, появятся новые рабочие места.

Модернизация деревообрабатывающих предприятий в Беларуси началась несколько лет назад. Главная цель, которую поставил перед отраслью президент, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Соседние страны активно переоснащают свои предприятия, в нашей же до последнего времени экспортировалась продукция с низкой степенью обработки. На «Мостовдреве» намерены решить эту проблему уже в следующем году. Строят новое предприятие по выпуску плит МДФ и ламинированных полов. Инвест-проект на 160 миллионов евро.

Сергей Ососов, генеральный директор ОАО «Мостовдрев»:

Сегодня 25 млн евро в год мощность производства старого. С вводом этого производства будет 100 млн евро в год. Такой прирост товарной продукции позволит существенно увеличить заработную плату как минимум до 800 долларов.

Главная цель модернизации - наладить полный цикл переработки древесины от пиломатериалов до конечного продукта.

Анатолий Махнач, заместитель генерального директора по производству ОАО «Мостовдрев»:

Идея заключается в том, чтобы не продавать ни брёвна, ни техническое сырьё, а продавать высокотехнологичный продукт.

Новые корпуса в Мостах возвели практически за год. Однако и здесь не обошлось без непредвиденных задержек в строительстве. Банк, финансировавший проект, по техническим причинам отказался от участия в его реализации. Это отодвинуло начало работ на полтора года.

Александр Якобсон, председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Есть серьезные издержки в работе банковских структур. Не всегда проекты финансируются в установленные директивными документами сроки, и даже кредитными договорами.

Сегодня эта проблема решена, найден новый партнёр. Более того, уже завершено строительство цеха ламинированных полов. И даже получены первые в республике образцы.

Александр Краснянский, начальник цеха ламинированных полов ОАО «Мостодрев»:

Это конкурентоспособная продукция, которая займет одно из передовых мест в нашей стране. Также качество этой продукции на сегодняшний день не уступает не только европейским, но и мировым стандартам.

Вместе с модернизацией кардинально меняются и условия труда. Современные компьютеризированные станки максимально облегчают работу человека.

Андрей Артимович, инженер–электронщик ОАО «Мостовдрев»:

Получили полностью автоматизированную линию, которая работает с современной электронике. Работа интересная, работы много.

Сегодня в торговле можно встретить ламинат всех европейских производителей, России и даже Китая. Но в магазинах белорусскому товару готовы предоставить самые выгодные витрины.

Татьяна Бородавко, директор магазина стройматериалов:

О белорусском ламинате мы, к сожалению, не слышали ничего еще. Но если такой ламинат появится и его потребительские характеристики будут весьма хорошими, мы с удовольствием представим всю линейку такого ламината в своем магазине.

Ждать, утверждают на мостовском предприятии, осталось не долго. Первая партия отечественного товара должна появиться на прилавках уже в начале следующего года.