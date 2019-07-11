Белорусские производители представили свою продукцию на выставке FILDA в Анголе

Новости Беларуси. Белорусские производители снова на мировой арене, на этот раз в Южной Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые на выставке в Анголе представлена белорусская экспозиция ведущих отечественных брендов: от медпрепаратов до автомобильных гигантов.

Ряд предприятий уже работает на ангольском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров в ходе выставки. Всего на международной выставке FILDA принимают участие более 720 компаний из 21 страны мира. Национальные экспозиции представляют Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Франция и Япония.