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Белорусские производители представили свою продукцию на выставке FILDA в Анголе

11 июля 2019 16:45
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Новости Беларуси. Белорусские производители снова на мировой арене, на этот раз в Южной Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые на выставке в Анголе представлена белорусская экспозиция ведущих отечественных брендов: от медпрепаратов до автомобильных гигантов.

Ряд предприятий уже работает на ангольском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров в ходе выставки. Всего на международной выставке FILDA принимают участие более 720 компаний из 21 страны мира. Национальные экспозиции представляют Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Франция и Япония.

Белорусские производители представили свою продукцию на выставке FILDA в Анголе-1

Белорусские производители представили свою продукцию на выставке FILDA в Анголе-3

Ангола входит в пятерку крупнейших экономик Африки. Из-за отсутствия достаточного числа собственных производств большинство товаров потребления импортируется.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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