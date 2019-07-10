«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом. Предыдущий – «Укрепление потенциала Национального банка Беларуси» – уже завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Твининг – это инструмент ЕС по оказанию технической помощи, в том числе в разработке новых инструментов и механизмов. Их опробовали за полтора минувших года в нашей финансовой системе. Тенденция очевидна: снижена инфляция, повышена стабильность белорусского рубля, усилен банковский надзор и надежность платежной системы. Белорусская сторона выступила с инициативой проведения нового твининг-проекта с участием Нацбанка.

Сергей Калечиц, заместитель председателя Правления Нацбанка Беларуси:

Со стороны консорциума банков и других специалистов участвовали порядка 100 экспертов со стороны Европейского союза и порядка 200 человек с нашей стороны. В этой работе проведен очень большой ряд мероприятий. Мы видим, что наш опыт на сегодняшний день востребован. Другие государственные органы проявляют интерес к этой теме – к твинингу. Думаем, что и они будут участвовать в этой программе, и мы, как Национальный банк, тоже еще к этому вернемся.