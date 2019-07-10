«Госорганы проявляют интерес к этой теме». Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с ЕС

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом. Предыдущий – «Укрепление потенциала Национального банка Беларуси» – уже завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом. Предыдущий – «Укрепление потенциала Национального банка Беларуси» – уже завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Твининг – это инструмент ЕС по оказанию технической помощи, в том числе в разработке новых инструментов и механизмов. Их опробовали за полтора минувших года в нашей финансовой системе.
Тенденция очевидна: снижена инфляция, повышена стабильность белорусского рубля, усилен банковский надзор и надежность платежной системы. Белорусская сторона выступила с инициативой проведения нового твининг-проекта с участием Нацбанка.
Сергей Калечиц, заместитель председателя Правления Нацбанка Беларуси:
Со стороны консорциума банков и других специалистов участвовали порядка 100 экспертов со стороны Европейского союза и порядка 200 человек с нашей стороны. В этой работе проведен очень большой ряд мероприятий. Мы видим, что наш опыт на сегодняшний день востребован.
Другие государственные органы проявляют интерес к этой теме – к твинингу. Думаем, что и они будут участвовать в этой программе, и мы, как Национальный банк, тоже еще к этому вернемся.
Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Беларуси:
Велись обсуждения относительно того, каким может быть это взаимодействие в дальнейшем. Мы со своей стороны всегда ориентированы и готовы оказать поддержку, если будут четко сформулированы потребности со стороны Нацбанка. От имени своих коллег из Брюсселя могу сказать, что планируется визит делегации Евросоюза в конце сентября для обсуждения возможного дальнейшего взаимодействия в рамках проекта.
Проект позволил разработать и применить многие новые правила, справочники, руководства и концепции. Его бюджет составил более миллиона евро.