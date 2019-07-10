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В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО: делегацию возглавляет Александр Турчин

10 июля 2019 07:37
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Новости Беларуси. В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Плотный график встреч рассчитан на четыре дня. Широкий круг вопросов будет обсуждаться с руководством Всемирной торговой организации и главой рабочей группы по вступлению Беларуси, постоянным представителем Турции при организации.

К слову, это уже 12-й раунд переговоров. Напомним, Беларусь рассчитывает присоединиться к ВТО в 2020 году.

В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО: делегацию возглавляет Александр Турчин -1

# Беларусь-ВТО # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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