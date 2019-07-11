Новости экономики за 11.07.2019

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на международной выставке в Анголе, почему мобильные операторы изменили шрифт платных подписок и как изменились цены на продовольствие? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

В БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ ЗАФИКСИРОВАНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДЕФЛЯЦИЯ

В июне в Беларуси зафиксирована продовольственная дефляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что общий уровень цен снизился.