Новости экономики за 11.07.2019
Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на международной выставке в Анголе, почему мобильные операторы изменили шрифт платных подписок и как изменились цены на продовольствие? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
В БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ ЗАФИКСИРОВАНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДЕФЛЯЦИЯ
В июне в Беларуси зафиксирована продовольственная дефляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что общий уровень цен снизился.
Цены упали, в основном, на сезонные товары. Больше всего подешевели белокочанная капуста и свежие огурцы. Также снизились цены на свежие помидоры, сладкий перец и репчатый лук. В целом овощи подешевели на 26 %. А вот цены на картофель пока в плюсе на 54 %.
ПОДДЕРЖАТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ
29 млрд рублей нужно инвестировать в основной капитал, чтобы поддержать рост экономики в 2020 году. По оценке профильного ведомства, основным источником формирования инвестиций будут выступать собственные средства предприятий и кредиты банков, рост которых будет определяться динамикой роста выручки от реализации товаров и услуг.
Минэкономики рассчитывает, что росту доли иностранных недолговых источников финансирования будет способствовать приток прямых иностранных инвестиций до $1,5 млрд.
ПРОЩАЙ, «ЖУК»!
Грустный день для поклонников немецкого автомобильного концерна. Volkswagen прекратила выпуск популярного на постсоветском пространстве «Жука». Один из самых массовых автомобилей в истории выпускался с 1938 года.