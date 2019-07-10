Новости экономики за 10.07.2019

Новости Беларуси. Что в тренде экспортных сделок Белорусской универсальной товарной биржи и зачем Польше шесть атомных реакторов? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕНДЫ ЭКСПОРТНЫХ СДЕЛОК

В тренде экспортных сделок – лес, металл и молочка. Продукции продали на полмиллиарда рублей за полгода по результатам торгов на площадках Белорусской универсальной товарной биржи.

Также ощутимо выросли объемы реализации сельхозпродукции. Восходящий тренд объясняется повышенной активностью покупателей белорусского сливочного масла, сухого молока, а также ржаной и пшеничной муки. На фоне трех классических биржевых секций металло-, лесо- и сельхозпродукции секция промышленных и потребительских товаров продемонстрировала самую высокую динамику роста экспортных продаж – почти в три раза, до 17 миллионов рублей.