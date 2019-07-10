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Новости экономики за 10.07.2019

10 июля 2019 17:17
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Новости Беларуси. Что в тренде экспортных сделок Белорусской универсальной товарной биржи и зачем Польше шесть атомных реакторов? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.07.2019-1

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕНДЫ ЭКСПОРТНЫХ СДЕЛОК

В тренде экспортных сделок – лес, металл и молочка. Продукции продали на полмиллиарда рублей за полгода по результатам торгов на площадках Белорусской универсальной товарной биржи.

Также ощутимо выросли объемы реализации сельхозпродукции. Восходящий тренд объясняется повышенной активностью покупателей белорусского сливочного масла, сухого молока, а также ржаной и пшеничной муки. На фоне трех классических биржевых секций металло-, лесо- и сельхозпродукции секция промышленных и потребительских товаров продемонстрировала самую высокую динамику роста экспортных продаж – почти в три раза, до 17 миллионов рублей.

Новости экономики за 10.07.2019-4

ПОЛЬША: 6 РЕАКТОРОВ – 20-ЛЕТНИЙ ПЛАН

Зачем Польше шесть ядерных реакторов? Чтобы обеспечить 20 % всей потребности энергии. Проект рассчитан на 20 лет. При этом основным сырьем для производства энергии должен оставаться уголь. По мнению специалистов, именно поэтому и следует развивать атомную энергетику. Одна из атомных электростанций может быть построена на побережье. Министерство энергетики Польши ведет поиск партнера, который инвестирует в проект атомной энергетики и вместе будет его развивать.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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