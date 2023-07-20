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Белорусские предприятия будут на равных конкурировать с российскими

20 июля 2023 17:04
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Белорусские предприятия будут на равных конкурировать с российскими. Этому во многом поспособствует выравнивание налоговой нагрузки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня активно идет процесс разработки единых подходов в налоговой сфере.

Белорусские предприятия будут на равных конкурировать с российскими-1

Общие принципы налогообложения – это создание равных правил игры, то есть формирование полноценной конкурентной среды в рамках единого экономического пространства. Сегодня на стадии завершения процесс по сближению налогового законодательства на базе договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Заработала интегрированная система администрирования косвенных налогов. Завершается создание наднационального налогового комитета. Кроме того, решен вопрос компенсаций для белорусских НПЗ потерь от российского налогового маневра.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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