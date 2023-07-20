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Уборочная площадь зерновых и зернобобовых в Беларуси составила почти 2 млн гектаров

20 июля 2023 06:22
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Новости Беларуси. Большая жатва набирает обороты. Технологически озимые к обмолоту готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная площадь зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи и проса) – 1 миллион 980 тысяч гектаров. Год назад было на 70 тысяч больше, но часть площадей еще осенью перераспределена в пользу рапса, другая не перенесла недостатка влаги в начале лета.

Об общих видах на урожай говорили чуть больше недели назад. Ориентиры обозначил Президент при посещении агрокомбината «Юбилейный» в Оршанском районе. Небольшой дефицит зерновых будет компенсироваться импортом.

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Уборочная площадь зерновых и зернобобовых в Беларуси составила почти 2 млн гектаров-1

А все, что выросло, нужно убрать до колоска. Погодные капризы не критичны для общей картины полей. На большей части территории Беларуси у озимых культур идет созревание. Неустойчивая погода на этой неделе несколько сдержит просыхание зерна. Вместе с тем проходящие дожди пополнят содержание почвенной влаги, а это благоприятно для трав, формирования урожая кукурузы, картофеля и корнеплодов. По данным Минсельхозпрода, практически завершена уборка озимого ячменя. Общий план по итогам кампании – 7,3 миллиона тонн зерна в амбарном весе вместе с кукурузой. В уборочной задействуют 7,5 тысячи комбайнов.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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