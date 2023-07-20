Уборочная площадь зерновых и зернобобовых в Беларуси составила почти 2 млн гектаров

Новости Беларуси. Большая жатва набирает обороты. Технологически озимые к обмолоту готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная площадь зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи и проса) – 1 миллион 980 тысяч гектаров. Год назад было на 70 тысяч больше, но часть площадей еще осенью перераспределена в пользу рапса, другая не перенесла недостатка влаги в начале лета.

Об общих видах на урожай говорили чуть больше недели назад. Ориентиры обозначил Президент при посещении агрокомбината «Юбилейный» в Оршанском районе. Небольшой дефицит зерновых будет компенсироваться импортом.