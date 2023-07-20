Руководители промпредприятий Беларуси прогнозируют рост объёмов производства, спроса и прибыли

Новости Беларуси. Настрой позитивный. Опрос руководителей промышленных предприятий, проведенный Научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики, показал: топ-менеджеры прогнозируют дальнейший рост основных показателей деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, восемь из десяти респондентов рассказали об увеличении или сохранении объемов производства в июне. Повышение спроса на свою продукцию отметил каждый третий. Средний период наличия заказов – более трех месяцев. На предприятиях увеличивается занятость. Почти 90 % руководителей говорят о сохранении или повышении численности работников и в ближайшей перспективе ожидают продолжение роста объемов производства, спроса и прибыли. Белорусская экономика работает и находит новые возможности в непростых условиях.