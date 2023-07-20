Новости экономики за 20.07.2023

Министерство экономики отмечает рост позитивных настроений среди руководителей промышленных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что внушает оптимизм топ-менеджерам крупных производств? Физлица и бизнес продолжают отказываться от иностранной валюты в пользу национальной. И Беларусь вошла в тройку стран с наиболее дешевым топливом. Сколько раз в 2023 году дешевело горючее?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТРОЙКУ СТРАН С НАИБОЛЕЕ ДЕШЕВЫМ ТОПЛИВОМ