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Новости экономики за 20.07.2023

20 июля 2023 17:05
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Министерство экономики отмечает рост позитивных настроений среди руководителей промышленных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что внушает оптимизм топ-менеджерам крупных производств? Физлица и бизнес продолжают отказываться от иностранной валюты в пользу национальной. И Беларусь вошла в тройку стран с наиболее дешевым топливом. Сколько раз в 2023 году дешевело горючее?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТРОЙКУ СТРАН С НАИБОЛЕЕ ДЕШЕВЫМ ТОПЛИВОМ

Новости экономики за 20.07.2023-1

Российские эксперты проанализировали цены на автомобильное топливо в Европе и составили рейтинг стран по доступности бензина для населения. Учитывался объем горючего, который могут приобрести автовладельцы на свои среднемесячные зарплаты. Лидером по доступности бензина стал Люксембург. Белорусы в месяц в среднем могут купить 686 литров бензина. Беларусь также вошла в тройку стран с наиболее дешевым топливом. В 2023 году автомобильное топливо в стране дешевело 10 раз.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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