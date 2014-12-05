Белорусские пограничники с начала декабря выявили почти 260 т товаров, вывозимых из России с нарушением законодательства

Новости Беларуси. Белорусские пограничники с начала декабря выявили почти 260 тонн товаров, которые везли из России с нарушением законодательства. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны.

Всех необходимых документов на товар у водителей большегрузов не было. В частности, отсутствовали данные о прохождении ветконтроля партии в 13,5 тонн молочной продукции, которые водители планировали ввезти в Беларусь. Защита внутреннего рынка — в приоритете для правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, заместитель пресс-секретаря Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С начала декабря этого года пограничниками совместно с другими правоохранительными органами на российском направлении предотвращено 19 случаев незаконного перемещения товароматериальных ценностей. В большинстве случаев это продукты питания. Такие, как макаронные изделия, мука, масло. Задержанный груз общей массой более 257 тонн передан в Могилевскую таможню.