Новости Армении. Армения ратифицировала договор о вступлении в Евразийский экономический союз. Такое решение приняло абсолютное большинство депутатов парламента страны.

Соглашение о присоединении к ЕАЭС Армении было подписано 10 октября в Минске. Договор уже ратифицировали Беларусь, Россия и Казахстан.

Сейчас кандидатами на вступление в союз являются еще Таджикистан и Кыргызстан, около 40 государств готовы создать с ЕАЭС зону свободной торговли.

Андрей Русакович, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений БГУ:

Вступление Армении означает выход Евразийского экономического союза на Кавказский регион и в перспективе Армения, несмотря на то, что она не имеет общей границы с Россией, Казахстаном, другими участниками Евразийского экономического союза, она может стать связующим звеном Евразийского экономического союза и стран средней Азии.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это говорит о том выборе, который сделала эта страна. Этот выбор является рациональным, глубоко обдуманным и взвешенным. Армения являлась традиционной страной, которая имела отношения с Россией в долговременной перспективе. И это, конечно, влияет на ее выбор.

Арсений Сивицкий, политический аналитик:

Армения, безусловно, очень внимательно отслеживает ситуацию, которая связана с продуктовым эмбарго. Те сложности, которые возникли между Беларусью и Россией по поводу транзита, реэкспорта продовольственных товаров, безусловно, за этой ситуацией следят как внутри Таможенного союза, все государства, так и те страны, которые только присматриваются и обдумывают свое будущее членство. Поэтому, конечно, вся эта ситуация не в пользу Евразийской интеграции.

Напомним, Договор о создании Евразийского экономического союза Беларусь, Россия и Казахстан подписали еще в мае 2014 года. Создание союза предусматривает свободу передвижения капитала, товаров и рабочей силы, а также проведение согласованной экономической политики между странами-членами ЕАЭС. Предполагается, что соглашение вступит в силу уже в январе 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.