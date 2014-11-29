Новости Беларуси. Переговоры по проблемным вопросам поставки мясо-молочной продукции с российской стороной, прошедшие накануне в Москве пока результатов не дали. В Минсельхозпроде Беларуси ситуацию с договоренностями охарактеризовали как сложную. Однако в начале будущей неделе для более конструктивного диалога в Минске ожидают специалистов российских санслужб.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, белорусские мясокомбинаты активно ищут возможности диверсификации рынков сбыта. В качестве основных партнеров рассматривают Казахстан.

Белорусское мясо вдруг пришлось не по вкусу России, очевидно, после санкций Запада. Тогда Москва ответила ограничениями на импорт продовольственных товаров. Беларусь тут же союзнику по-дружески подставила плечо. Тем более, российского покупателя к нашим продуктам приучать не надо. Дефицит тех же сыров, молока и мяса тут же готовы были восполнить наши производители. Кремль это предложение поддержал. Однако вскоре начались фактические преграды. Российская таможня стала нервничать по поводу того, что транзитный груз продукции, мол, оседает на российской территории. Хотя логика такова — если товар оформлен по закону — его следует пропустить. А вот куда девается дальше груз — это уже вопрос соответствующих служб, причем российских.

Арсений Сивицкий, политический аналитик:

Проблемы экономические вроде бы у России, но отражаются они на всех. Россия, которая из-за санкционного противостояния с западными странами, нажила себе достаточно серьезные экономические проблемы, пытается свои проблемы переложить на плечи, в том числе и Казахстана, и Беларуси.

Следующий информационный вброс со стороны России — сделанное в Беларуси, мол, не совсем белорусское. Речь о переклеивании этикеток на европейский товар. Шумиху на сей счет подняли, а привести конкретные примеры — забыли. Не сработало. Новый удар был поточнее — с прицелом на конкретных производителей. Более десяти мясокомбинатов сейчас вынуждены приостановить поставки в Россию. Все возможные вирусы и возбудители стали вдруг находить в белорусских колбасах и мясе.

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения, аналитик в сфере права:

В России достаточно странная система хозяйствования и экономических отношений. 0.2% семей контролируют практически все национальное достояние. Какого рода действия могут предпринимать эти олигархические группы — сложно судить. Вряд ли в своей деятельности они руководствуются интересами населения Российской Федерации. Во-первых, девальвирован рубль, положение крайне сложное. Во-вторых, Россия не в состоянии обеспечить собственную продовольственную безопасность, несмотря на то, что у нее есть оптимальные условия для земледелия и для скотоводства. Значит, по мясу Россия обеспечивает свою безопасность на 75%, по молочным продуктам — на 60%, например, по говядине — вообще 37%, а сыры — 53%. В условиях того, что уже есть санкции России против производителей из Европейского союза, ограничивают еще доступ и для белорусов, это удар уже по собственным гражданам.

По решению комиссии Таможенного союза с 2010 года ветеринарный контроль при перемещении товаров в пределах территории ТС осуществляют уполномоченные органы при производстве и погрузке. Да и основной принцип интеграционных объединений наших стран — устранение всех барьеров и изъятий. На деле получается, что правит бал Россельхознадзор. Росчерк его пера получается превыше межгосударственных законов и международного права. Вряд ли здесь речь идет об интересах обычных россиян, которые десятилетиями хорошо берут нашу молочку и колбасы. Интернет пестрит возмущениями и весьма нелестными отзывами.

Мнения Интернет-пользователей (Россия):

«Россельхознадзор давным-давно превратился в политическую дубинку для «воспитания партнеров», что тут тень на плетень наводить про заботу о сельском хозяйстве России или о народе» (Портал «Newsland»).

«С таким трудом создавали этот Таможенный Союз, столько денег потратили на дотации, а сейчас по собственной глупости могут его развалить. Ведь санкции на импорт продуктов из Европы наши власти наложили в одностороннем порядке. Кстати, Запад, похоже, этих санкций сильно не заметил, а вот в России продукты существенно подорожали. Еще вдобавок могут и ТС развалить» (Интернет издание «Газета.ru»).

«В Беларуси подделки исключены из-за жесткого контроля. Раза два-три в год бывало в Беларуси и подобные вещи везу оттуда. Ни разу не разочаровался» (Портал «Newsland»).

И вот буквально с начала этой недели в жернова коммерческого интереса попала и наша бульба.

Россия ужесточила условия транзита растительной продукции из Беларуси.

Многих грузоперевозчиков разворачивают сразу после пересечения границы в Смоленской и Брянской областях. Так уже было и с Казахстаном, однако там после обращения официальной Астаны вопрос сняли. Такое дружеское отношение осталось лишь к товарам из Беларуси.

Очередной раунд переговоров по вопросу урегулирования проблемы ограничения поставок растительной продукции, прошедший в Москве накануне, Министерство сельского хозяйства Беларуси называет сложным.

Мнения разделились.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На данный момент только слышим обещания с российской стороны, что вопрос урегулируется, но когда мы не знаем. Достигнута договоренность, что 1 декабря приедут специалисты российских ветеринарных служб и у нас в Минске будут произведены переговоры. Мы надеемся, что основа всех претензий будет снята в процессе этих переговоров.

Прибыль по осени считают, а тут убытки.

Такие обострения Россельхознадзора уже обошлись белорусским предприятиям в сотни миллионов долларов.

В свою очередь, производители сообщают — складских запасов скоропортящегося товара нет, больше стали поставлять на внутренний рынок и Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.