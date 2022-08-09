Белорусские банки увеличивают лимиты на снятие валюты

Новости Беларуси. Коммерческие банки начали увеличивать лимиты на снятие наличной валюты в банкоматах и отделениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ограничения белорусские финансовые учреждения начали вводить в марте на фоне ажиотажного спроса клиентов. Тогда валютные средства населения во вкладах и на текущих счетах ушли в минус на 12 %. Сейчас все больше банков сокращают время ожидания с момента заказа валюты до выдачи. Снимать деньги можно сколько угодно раз.