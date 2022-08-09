Новости экономики за 09.08.2022

Белорусским инвесторам могут предложить акции самых востребованных российских компаний. Какие из них входят в десятку популярных ценных бумаг у частных инвесторов? Почему бледнеют упаковки товаров на полках магазинов и сказывается ли это на качестве продукции? И почему тема экспорта промышленной продукции из Беларуси весьма актуальна для Евразийского банка развития? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. МОСКОВСКАЯ БИРЖА РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТАМ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН Московская биржа расширяет возможности проведения операций клиентами из дружественных стран. Кроме того, на белорусский фондовый рынок выводят ценные бумаги крупнейших российских компаний. От того, как поведут себя нерезиденты, будет зависеть динамика курса российского рубля.

Впрочем, ожидать резких колебаний вряд ли стоит. По результатам исследования экспертов Мосбиржи, на граждан из дружественных стран каждый день приходился примерно 1 % оборота на рынках торговой площадки. Белорусским инвесторам могут предложить акции самых востребованных российских компаний. Семь из них входят в десятку популярных бумаг у частных инвесторов, которая включает акции в том числе «Газпрома», «Сбербанка», «Норникеля», «Роснефти» и других компаний. УРОЖАЙ ОЛИВОК В ИСПАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ХУДШИМ ЗА 10 ЛЕТ Рекордная жара, обрушившаяся летом 2022 года на Пиренейский полуостров, угрожает сократить производство оливкового масла у крупнейшего в мире экспортера. Из-за снижения поставок из Испании, на которую приходится почти половина мирового производства, и продолжающихся перебоев с поставками подсолнечного масла, цены на растительные масла останутся высокими.