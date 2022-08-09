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Инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси превысил 2 млрд долларов

09 августа 2022 15:52
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Новости Беларуси. Инвестиционный портфель Евразийского банка развития в Беларуси превышает 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие ресурсы предоставлены белорусским промышленным предприятиям. ЕАБР готов выделить дополнительное финансирование производственной мощности целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске.

Инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси превысил 2 млрд долларов-1

Тема экспорта промышленной продукции из Беларуси для банка весьма актуальна. Она традиционно востребована на евразийском пространстве. Банк лояльно оценивает все проекты, имеющие экспортные перспективы. Белорусские промышленники об этом знают, и сейчас десятки отечественных проектов находятся на рассмотрении в ЕАБР.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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