Инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси превысил 2 млрд долларов

Новости Беларуси. Инвестиционный портфель Евразийского банка развития в Беларуси превышает 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие ресурсы предоставлены белорусским промышленным предприятиям. ЕАБР готов выделить дополнительное финансирование производственной мощности целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске.

Тема экспорта промышленной продукции из Беларуси для банка весьма актуальна. Она традиционно востребована на евразийском пространстве. Банк лояльно оценивает все проекты, имеющие экспортные перспективы. Белорусские промышленники об этом знают, и сейчас десятки отечественных проектов находятся на рассмотрении в ЕАБР.