В Беларуси увеличены цены на все виды охотхозяйственной деятельности

Новости Беларуси. Любителям охоты в Беларуси их увлечение будет стоить теперь дороже. Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий составят до 70 тысяч рублей за 1 тысячу гектаров. Однодневная охотничья путевка обойдется теперь не ниже чем в 20 тысяч рублей, а сезонная – от 150 тысяч. Это связано с тем, что в последний раз цены на все виды охотхозяйственной деятельности корректировались в 2006 году.

Кроме того, пересмотр ранее принятых минимальных ставок связан с поручением Президента Беларуси навести порядок в формировании цен на добычу охотничьих животных и другие услуги в сфере охоты. Необходимо исключить демпингование – продажу товаров по искусственно заниженным ценам со стороны отдельных охотпользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.