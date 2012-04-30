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В Беларуси увеличены цены на все виды охотхозяйственной деятельности

30 апреля 2012 06:09
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Новости Беларуси. Любителям охоты в Беларуси их увлечение будет стоить теперь дороже. Минимальные ставки платы за аренду охотничьих угодий составят до 70 тысяч рублей за 1 тысячу гектаров. Однодневная охотничья путевка обойдется теперь не ниже чем в 20 тысяч рублей, а сезонная – от 150 тысяч. Это связано с тем, что в последний раз цены на все виды охотхозяйственной деятельности корректировались в 2006 году.

Кроме того, пересмотр ранее принятых минимальных ставок связан с поручением Президента Беларуси навести порядок в формировании цен на добычу охотничьих животных и другие услуги в сфере охоты. Необходимо исключить демпингование – продажу товаров по искусственно заниженным ценам со стороны отдельных охотпользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Охота и рыболовство # Белоруссия

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