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«Белнефтехим» стал поставлять нефтепродуктов в Россию на 55% больше

02 февраля 2023 15:43
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Беларусь переориентировала работу «Гомельского химзавода» с украинского на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспорт «Белнефтехима» в Россию вырос на 55 %, превысив отметку в миллиард долларов по итогам 11-ти месяцев 2022 года.

«Белнефтехим» стал поставлять нефтепродуктов в Россию на 55% больше-1

Отгружено 219 тысяч тонн удобрений. Объем российских поставок вырос до 22 % от общего объема экспорта концерна в 2022 году. Существенный рост продаж по нефтепродуктам, химическим волокнам и нитям, полиамидам.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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