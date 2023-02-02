«Белнефтехим» стал поставлять нефтепродуктов в Россию на 55% больше

Беларусь переориентировала работу «Гомельского химзавода» с украинского на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспорт «Белнефтехима» в Россию вырос на 55 %, превысив отметку в миллиард долларов по итогам 11-ти месяцев 2022 года.

Отгружено 219 тысяч тонн удобрений. Объем российских поставок вырос до 22 % от общего объема экспорта концерна в 2022 году. Существенный рост продаж по нефтепродуктам, химическим волокнам и нитям, полиамидам.

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