«Белнефтехим»: «Налоговый маневр» не повлияет на эффективность нефтяной отрасли Беларуси

Новости Беларуси. «Налоговый маневр» не повлияет на эффективность нефтяной отрасли Беларуси. Такую уверенность выразило руководство концерна «Белнефтехим». Там 29 октября подвели итоги работы за 2014 год.

В заседании помимо совета директоров принял участие и премьер-министр страны. Михаилу Мясниковичу доложили о показателях, которых достигло предприятие. Так, объем выпуска продукции вырос на 10%. Увеличилась добыча нефти, а также нормы ее переработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ляхов, генеральный директор предприятия «Белоруснефть»:

Мы рассчитываем на то, что «налоговый маневр» не повлияет на нашу работу в Российской Федерации. Наш добывающий проект Российской Федерации демонстрирует устойчивый рост добычи. Кроме того, нам удалось сделать серьезные шаги в проектах в Эквадоре. У нас выросла добыча нефти в Венесуэле, по сравнению с уровнем прошлого года. Наше предприятие является, по рейтинговым оценкам, одним из лучших совместных предприятий в области добычи в Боливарианской Республике Венесуэла.