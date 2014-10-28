Прямой эфир

Производителей мясной продукции Беларуси обязали ужесточить контроль за качеством сырья и готовых товаров

28 октября 2014 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Производителей мясной продукции Беларуси обязали ужесточить контроль за качеством сырья и готовых товаров. Об этом заявили 28 октября в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Это связано с тем, что только с начала октября Россия трижды сообщала об обнаружении в белорусской продукции генома вируса африканской чумы свиней. Контроль не прошла продукция  Оршанского, Минского и Могилевского мясокомбинатов. 

Отличие генома от вируса  в том, что он не жизнеспособен и не представляет опасности для человека и животных. Это своеобразная наследственная память, заключенная в клетке.

К слову, определить наличие, якобы, отклонений стало возможно благодаря новой методике, разработанной исключительно Всероссийским научно-исследовательским институтом. В этой связи подтвердить или опровергнуть ее результаты не представляется возможным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Все сырье, которое поступает на производство мясо-молочной продукции, проходит внутренний белорусский контроль как на предприятий, так и со стороны государственно ветеринарных служб. Это аксиомы. Методики, которые Российская Федерация разработала совсем недавно по определению генома АЧС. Она новая, пока  только обладают они ей. Она определяет геном. Геном это не сам вирус. Надо понимать, что сам вирус уничтожается в процессе приготовления. Он безопасен для человека. 

# Экономика # Продукты питания # Алексей Богданов

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мясникович: Для белорусской стороны очень важна конкретика в отношениях с Международным валютным фондом
28 октября 2014 17:43

Михаил Мясникович: Для белорусской стороны очень важна конкретика в отношениях с Международным валютным фондом

Дилерский центр «Минского автозавода» появится в Арабских Эмиратах
28 октября 2014 13:25

Дилерский центр «Минского автозавода» появится в Арабских Эмиратах

Беларусь и Ирак подписали в Минске меморандум о взаимопонимании
28 октября 2014 10:35

Беларусь и Ирак подписали в Минске меморандум о взаимопонимании