Новости Беларуси. Производителей мясной продукции Беларуси обязали ужесточить контроль за качеством сырья и готовых товаров. Об этом заявили 28 октября в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Это связано с тем, что только с начала октября Россия трижды сообщала об обнаружении в белорусской продукции генома вируса африканской чумы свиней. Контроль не прошла продукция Оршанского, Минского и Могилевского мясокомбинатов.

Отличие генома от вируса в том, что он не жизнеспособен и не представляет опасности для человека и животных. Это своеобразная наследственная память, заключенная в клетке.

К слову, определить наличие, якобы, отклонений стало возможно благодаря новой методике, разработанной исключительно Всероссийским научно-исследовательским институтом. В этой связи подтвердить или опровергнуть ее результаты не представляется возможным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Все сырье, которое поступает на производство мясо-молочной продукции, проходит внутренний белорусский контроль как на предприятий, так и со стороны государственно ветеринарных служб. Это аксиомы. Методики, которые Российская Федерация разработала совсем недавно по определению генома АЧС. Она новая, пока только обладают они ей. Она определяет геном. Геном это не сам вирус. Надо понимать, что сам вирус уничтожается в процессе приготовления. Он безопасен для человека.