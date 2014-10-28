Новости Беларуси. Дилерский центр «Минского автозавода» появится в Арабских Эмиратах. Такая договоренность достигнута в ходе рабочего визита президента в эту страну.

Центр будет включать станцию техобслуживания, склад запчастей и постоянно действующую выставку автотехники.

На новый уровень сотрудничество с Эмиратами вышло в 2013 году. Тогда в этой арабской стране открыли представительство «МАЗ». За это время контракты заключены более чем на миллион долларов. Поставлено несколько десятков единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лешков, заместитель начальника управления внешнеэкономических связей по экспорту ОАО «Минский автомобильный завод»:

«Минский автомобильный завод» работает с Объединенными Арабскими Эмиратами более 10 лет. В настоящее время мы планируем участвовать в выставке, которая будет проходить 17 ноября. На следующий год запланировано открытие шоу-рума и склада запасных частей. Страны Персидского залива достаточно интересны для «Минского автомобильного завода». Это Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман. Это очень интересный и очень сложный рынок. Там присутствуют все мировые производители, начиная от европейских производителей, американских, китайских.